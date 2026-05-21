عیدالاضحیٰ سے قبل شیخ محمد بن راشد کا 836 قیدیوں کی رہائی کا حکم

دبئی، 21 مئی، 2026 (وام) -- نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے عیدالاضحیٰ سے قبل دبئی کے اصلاحی و تعزیری اداروں سے مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 836 قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا ہے۔
دبئی کے اٹارنی جنرل، چانسلر عصام عیسیٰ الحمیدان نے کہا کہ شیخ محمد بن راشد کی جانب سے قیدیوں کو معاف کرنے کا فیصلہ ان کی اس خواہش کا عکاس ہے کہ قیدیوں کے اہل خانہ کو خوشی فراہم کی جائے اور انہیں نئی زندگی شروع کرنے اور دوبارہ معاشرے کا مفید حصہ بننے کا موقع دیا جائے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ دبئی پبلک پراسیکیوشن نے دبئی پولیس کے تعاون سے شیخ محمد بن راشد کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔