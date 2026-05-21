شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن نائب چانسلر کے درمیان دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

برلن، 21 مئی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جرمنی کے ورکنگ دورے کے دوران نائب چانسلر اور وفاقی وزیر خزانہ لارس کلنگبائل سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور معیشت، مالیات اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں دوست ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر جرمنی کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ دونوں ممالک پائیدار ترقی اور معاشی خوشحالی کے اہداف حاصل کر سکیں۔
ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے بلااشتعال دہشت گرد حملوں کے اثرات کا جائزہ لیا۔ ان حملوں کے عالمی بحری جہاز رانی، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر سنگین اثرات پر بھی گفتگو کی گئی۔
گفتگو کے دوران عراق کی سرزمین سے کیے گئے دہشت گرد ڈرون حملوں کا بھی ذکر کیا گیا، جن میں گزشتہ اتوار براکہ نیوکلیئر پاور پلانٹ کو نشانہ بنانے والا حملہ بھی شامل تھا، جس میں پلانٹ کے بیرونی حصے میں بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر کو نقصان پہنچا تھا۔
لارس کلنگبائل نے ان بلااشتعال دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جرمنی کی یکجہتی کا اظہار کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جرمن نائب چانسلر کا متحدہ عرب امارات کے لیے جرمنی کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اس بات کی تصدیق کی کہ ملک میں تمام شہری اور غیر ملکی محفوظ ہیں۔
ملاقات میں وزیر مملکت لانا زکی نصیبہ، وزیر مملکت سعید مبارک الہاجری اور وفاقی جمہوریہ جرمنی میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد وحیب العطار بھی موجود تھے۔