شیخ عبداللہ بن زاید اور کویت کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ایرانی حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 3 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ریاست کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایرانی دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ ان حملوں کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہوئے جبکہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور سفارتی مشنز سمیت اہم تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے برادر ریاست کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور شہریوں و مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاست کویت کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیجی عرب ممالک کی سلامتی کا لازمی اور ناقابلِ تقسیم حصہ ہے۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے مزید کہا کہ ایران کی یہ دہشت گردانہ جارحیت، جس میں سفارتی مشنز اور سفارتی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تمام بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسے ایک خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کی سلامتی اور استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔