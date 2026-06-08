فیفا صدر انفانٹینو کی ورلڈ کپ 2026 کے میچ آفیشلز سے ملاقات

میامی، 8 جون، 2026 (وام) -- فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے منتخب کیے گئے 170 میچ آفیشلز، جن میں ریفریز، اسسٹنٹ ریفریز اور ویڈیو میچ آفیشلز شامل ہیں، سے میامی میں ملاقات کی اور ان کی تیاریوں کو سراہا۔
میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ میں منعقد ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے 52 ریفریز، 88 اسسٹنٹ ریفریز اور 30 ویڈیو میچ آفیشلز (وی ایم اوز) دس روزہ تربیتی سیمینار میں شرکت کے لیے میامی میں جمع ہوئے ہیں۔
پری ٹورنامنٹ تربیتی سیشن میں شرکت کے بعد انفانٹینو نے کہا کہ وہ "ٹیم ون" کے ساتھ وقت گزار کر بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے بہترین آفیشلز ہیں، جو کئی برسوں سے تاریخ کے سب سے بڑے فیفا ورلڈ کپ کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں اور اب میامی کی جدید سہولیات میں اپنی آخری تیاریوں میں مصروف ہیں۔
فیفا صدر نے کہا کہ ان کے لیے اور فیفا کے پورے نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میچ آفیشلز کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریفریز، اسسٹنٹ ریفریز اور ویڈیو اسسٹنٹ ریفریز کا کام انتہائی مشکل ہے، لیکن اکثر اس کی مناسب قدر نہیں کی جاتی۔
انفانٹینو کے مطابق فیفا ان تمام آفیشلز کی معاونت، رہنمائی اور حمایت جاری رکھے گا، اور دنیا ایک بار پھر ورلڈ کپ کے دوران ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مشاہدہ کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ میچ آفیشلز کی کامیابی دراصل فیفا کی کامیابی ہوگی۔ ان کے بقول منتخب آفیشلز دنیا کے بہترین افراد ہیں، جو جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر مکمل طور پر تیار ہیں، اور سب مل کر ایک کامیاب ٹورنامنٹ کو یقینی بنائیں گے۔
فیفا کے مطابق میچ آفیشلز کا انتخاب تین برس سے زائد عرصے پر محیط ایک جامع عمل کے بعد کیا گیا، جس کے دوران امیدواروں کی کارکردگی کا جائزہ فیفا ٹورنامنٹس سمیت مقامی اور بین الاقوامی مقابلوں میں لیا گیا۔
ورلڈ کپ کے دوران "ٹیم ون" کا مرکز میامی ہوگا، اسی مناسبت سے میچ آفیشلز کی تربیتی کٹ کا رنگ "پنک فلیمنگو" رکھا گیا ہے، جو شہر میامی کی علامتی شناخت سے منسوب ہے۔