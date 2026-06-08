آر ٹی اے کا بس آپریشنز کے لیے مصنوعی ذہانت سے چلنے والا جدید نظام متعارف

دبئی، 8 جون، 2026 (وام) -- دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) نے بس آپریشنز کنٹرول سینٹر میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) سے چلنے والے جدید اسمارٹ ڈیش بورڈز متعارف کرا دیے ہیں، جو جدید ڈیٹا تجزیے اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے بس سروسز کی حقیقی وقت میں نگرانی اور انتظام کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔
یہ اقدام مصنوعی ذہانت پر مبنی پبلک ٹرانسپورٹ آپریشنز کے شعبے میں دبئی کے عالمی مقام کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
یہ نظام آر ٹی اے کے پبلک ٹرانسپورٹ ایجنسی نے کارپوریٹ ٹیکنالوجی سپورٹ سروسز کے مصنوعی ذہانت مرکز کے تعاون سے تیار کیا ہے۔ یہ آر ٹی اے کے "ڈیٹائیکو" پلیٹ فارم پر کام کرتا ہے، جو دبئی کے بس نیٹ ورک میں ڈیٹا پر مبنی اور پیشگی منصوبہ بندی کے تحت آپریشنز کو ممکن بناتا ہے۔
اسمارٹ ڈیش بورڈز میں متعدد جدید آپریشنل ایپلی کیشنز شامل ہیں، جن میں مقررہ وقت سے قبل روانگی کی کارکردگی کا تجزیہ، مصنوعی ذہانت کے ذریعے بس سفروں کی منسوخی کی پیش گوئی، میٹرو سروس میں تعطل کی صورت میں فوری ردعمل کا نظام، اور مختصر روٹ آپریشنز کی بہتری شامل ہے۔ یہ تمام سہولیات اب کنٹرول سینٹر کے روزمرہ آپریشنز کا حصہ بن چکی ہیں۔
اتھارٹی کے مطابق اس اقدام کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جن میں مقررہ وقت سے پہلے روانگی کے واقعات میں 68 فیصد سے زائد کمی، عالمی معیار کے مطابق آپریشنل کارکردگی کا تسلسل، میٹرو سروس میں تعطل کی صورت میں فوری طور پر اضافی بسوں کی فراہمی، اور خودکار انتباہی نظام کے ذریعے مسافروں کو بہتر خدمات فراہم کرنا شامل ہے۔
پائیداری سے متعلق ڈیش بورڈز نے ماحولیاتی اہداف کے حصول میں بھی مدد دی ہے۔ ان کی بدولت بسوں کے انجن غیر ضروری طور پر چلنے کے اوقات میں کمی اور پارکنگ کے بہتر انتظام کے نتیجے میں 13 ہزار ٹن سے زائد کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی آئی ہے۔
آر ٹی اے کے مطابق بس آپریشنز کنٹرول سینٹر دبئی کے بس نیٹ ورک کی بنیادی اکائی ہے، جبکہ یہ اسمارٹ ڈیش بورڈز مصنوعی ذہانت پر مبنی ایک فعال اور پیشگی انتظامی ماڈل کی جانب اہم تبدیلی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو سروس کی قابلِ اعتماد حیثیت کو مضبوط بنانے اور مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
آر ٹی اے کے مصنوعی ذہانت مرکز اور ڈیٹائیکو پلیٹ فارم کے ذریعے ادارے کی روزمرہ سرگرمیوں میں "انٹرپرائز اے آئی" کو شامل کیا جا رہا ہے، جو دبئی کو دنیا کے صفِ اول کے اسمارٹ شہروں میں شامل کرنے کے وژن کے مطابق قابلِ توسیع اور جدید سمارٹ حل تیار کرنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔