العریش میں یو اے ای فلوٹنگ ہسپتال میں غزہ سے مزید 5 مریض منتقل

العریش، 9 جون، 2026 (وام) --مصر کے شہر العریش میں قائم یو اے ای فلوٹنگ ہسپتال نے رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی سے آنے والے مزید 5 مریضوں کو علاج کے لیے داخل کیا ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات میں کمی کے لیے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی اور طبی امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔
نئے مریضوں کی آمد کے بعد گزشتہ فروری میں رفح بارڈر کراسنگ دوبارہ کھلنے کے بعد ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی مجموعی تعداد 90 ہو گئی ہے۔
ہسپتال پہنچنے پر طبی اور نرسنگ عملے نے مریضوں کا فوری معائنہ کیا اور ان کی صحت کی صورتحال کے مطابق علاج کے منصوبے مرتب کیے تاکہ انہیں منظور شدہ طبی معیار کے مطابق ضروری علاج اور دیکھ بھال فراہم کی جا سکے۔
یو اے ای فلوٹنگ ہسپتال غزہ سے آنے والے فلسطینی مریضوں کو جامع طبی خدمات فراہم کر رہا ہے، جن میں معائنہ، تشخیص، علاج، سرجری، فزیوتھراپی اور ڈائیلاسز کی سہولت شامل ہے۔ ہسپتال میں مریضوں کی صحت کی مسلسل نگرانی بھی کی جاتی ہے۔
ہسپتال کی نگرانی اماراتی طبی اور انتظامی ماہرین پر مشتمل ٹیم کر رہی ہے، جبکہ انڈونیشیا کی طبی ٹیم بھی معاونت فراہم کر رہی ہے۔ دونوں ٹیمیں چوبیس گھنٹے خدمات انجام دے رہی ہیں تاکہ مختلف طبی کیسز سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
یو اے ای فلوٹنگ ہسپتال آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی اور طبی امدادی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔