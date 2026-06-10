متحدہ عرب امارات کی بحرین، کویت اور اردن پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 10 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین، ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے دہشت گردانہ اور بلااشتعال حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے تینوں برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور ان کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔