عبداللہ بن زاید اور سویڈن کی وزیر خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 10 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے سویڈن کی وزیر خارجہ ماریا مالمر سٹینرگارڈ سے ملاقات کی، جس میں متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے والے ایران کے بلااشتعال حملوں اور ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے متحدہ عرب امارات میں شہری مقامات اور تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی، بین الاقوامی بحری آمدورفت، توانائی کی فراہمی اور عالمی معیشت پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ماریا سٹینرگارڈ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے ملک کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے یو اے ای کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے سویڈن کی وزیر خارجہ کے دورے کو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کا مظہر قرار دیتے ہوئے ان حملوں کے بعد متحدہ عرب امارات کے ساتھ سویڈن کی مکمل یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے خطے اور دنیا میں امن، استحکام اور پائیدار سلامتی کے فروغ کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور سویڈن کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ یو اے ای اور سویڈن کے درمیان دوستی اور شراکت داری کے تعلقات مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں، جبکہ دونوں ممالک باہمی مفادات اور اپنے عوام کی خوشحالی کے لیے تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے خواہاں ہیں۔