متحدہ عرب امارات کی بحرین، کویت اور اردن پر ایران کے تازہ حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 11 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین، ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کو نشانہ بنانے والے ایران کے تازہ میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے تینوں برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین، کویت اور اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔