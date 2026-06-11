فلائی دبئی کا نیپال کے شہر پوکھرا کے لیے روزانہ پروازوں کا اعلان

دبئی، 11 جون، 2026 (وام) -- فلائی دبئی نے نیپال کے شہر پوکھرا کے لیے نئی روزانہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جو نیپال میں ایئرلائن کا دوسرا مسافر بردار مرکز ہوگا۔
پوکھرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے براہِ راست پروازوں کا آغاز 23 ستمبر 2026 سے ہوگا، جو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 سے آپریٹ کی جائیں گی۔
اس نئی سروس کے ساتھ فلائی دبئی متحدہ عرب امارات سے پوکھرا کے لیے براہِ راست پروازیں چلانے والی پہلی ایئرلائن بن جائے گی۔ پوکھرا نیپال کا دوسرا بڑا شہر اور ملک کا اہم سیاحتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔
اس موقع پر فلائی دبئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر غیاث الغیث نے کہا کہ 2009 میں کھٹمنڈو کے لیے پروازوں کے آغاز کے بعد سے نیپال ایئرلائن کے لیے ایک اہم مارکیٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوکھرا کے لیے نئی سروس متحدہ عرب امارات اور نیپال کے درمیان تجارت اور سیاحت کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ دبئی کو عالمی فضائی مرکز کے طور پر استعمال کرتے ہوئے کاروباری اور سیاحتی مسافروں کے لیے سفر کے مزید مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔
فلائی دبئی کے سینئر نائب صدر برائے کمرشل آپریشنز سدھیر سری دھرن نے کہا کہ پوکھرا کے لیے روزانہ پروازوں کے آغاز سے مسافروں کو مزید سہولت اور انتخاب میسر آئے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ روٹ متحدہ عرب امارات، خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ اور یورپ سے آنے والے مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرے گا، جبکہ فلائی دبئی کے کوڈ شیئر اور دیگر شراکت دار نیٹ ورکس کے ذریعے مزید رابطے بھی فراہم کرے گا۔