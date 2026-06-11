ایمریٹس کو مشرق وسطیٰ کی بہترین ایئرلائن کا اعزاز حاصل

دبئی، 11 جون، 2026 (وام) -- ایمریٹس ایئرلائن کو 2026 کے اے پیکس بیسٹ اِن ایئرلائن ایوارڈز میں "مشرق وسطیٰ کی بہترین ایئرلائن" قرار دیا گیا ہے، جس سے عالمی سطح پر اس کی نمایاں حیثیت مزید مستحکم ہوئی ہے۔
یہ ایوارڈ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں منعقدہ تقریب میں دیا گیا، جہاں ایئرلائن کو مسافروں کو اعلیٰ معیار کی سفری سہولیات فراہم کرنے پر سراہا گیا۔
ایوارڈ کا فیصلہ تصدیق شدہ مسافروں کی آرا کی بنیاد پر کیا گیا، جس میں ایمریٹس نے نشستوں کے آرام، کیبن سروس، کھانے پینے کی سہولیات، تفریحی نظام اور رابطے کی سہولت سمیت پانچ اہم شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔
مسافروں نے ایئربس اے380، ایئربس اے350 اور بوئنگ 777 طیاروں میں آرام دہ سفر، جدید نشستوں اور کیبن کی بہتری کے پروگراموں کو سراہا۔
ایئرلائن کے کیبن کریو کو بھی خصوصی پذیرائی ملی، جس میں 140 سے زائد قومیتوں سے تعلق رکھنے والے عملے کے ارکان شامل ہیں اور جو 70 سے زیادہ زبانوں میں خدمات فراہم کرتے ہیں۔
کھانے پینے کی سہولیات کے شعبے میں ایمریٹس کو مختلف مراحل پر مشتمل کھانوں، منزل کے مطابق تیار کردہ مینو اور مشروبات کی متنوع پیشکش پر اعلیٰ درجہ بندی حاصل ہوئی۔
ایئرلائن کے ایوارڈ یافتہ آئس (ICE) ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم نے بھی اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، جو فلموں، ٹی وی پروگراموں، موسیقی، پوڈکاسٹس، براہ راست کھیلوں اور تعلیمی مواد سمیت 6,500 سے زائد چینلز تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
ایمریٹس کی جانب سے پرواز کے دوران انٹرنیٹ سہولت میں سرمایہ کاری کو بھی مسافروں نے سراہا۔ ایئرلائن اسٹارلنک کے تعاون سے اپنے طیاروں میں تیز رفتار انٹرنیٹ متعارف کرا رہی ہے، جبکہ 2027 کے وسط تک پورے بیڑے میں یہ سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔
اے پیکس ایوارڈز دنیا بھر میں 600 سے زائد ایئرلائنز کی 10 لاکھ سے زیادہ پروازوں پر مسافروں کی آزادانہ آرا کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔