عبداللہ بن زاید اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، ایران کے حملوں کی مذمت

ابوظہبی، 11 جون، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کویت کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے ایران کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یو اے ای کویت کی سلامتی، استحکام اور اس کے شہریوں و رہائشیوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے زور دیا کہ ریاست کویت کی سلامتی، متحدہ عرب امارات اور خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے تمام رکن ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔