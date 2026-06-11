فیفا ورلڈ کپ 2026 کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب میکسیکو سٹی میں منعقد

میکسیکو سٹی، 11 جون، 2026 (وام) -- فیفا ورلڈ کپ 2026 کی افتتاحی تقریب جمعرات کی شب میکسیکو سٹی میں منعقد ہوئی، جس کے ساتھ ہی میکسیکو، امریکا اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والے ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔
افتتاحی تقریب میکسیکو سٹی کے تاریخی اسٹیڈیو ازٹیکا میں منعقد ہوئی، جس میں مقامی اور بین الاقوامی فنکاروں نے پرفارم کیا۔ نمایاں شخصیات میں کولمبیا کی معروف گلوکارہ شکیرا اور نائیجیریا کے گلوکار برنا بوائے شامل تھے۔
تقریب میں 80 ہزار سے زائد شائقین نے شرکت کی، جبکہ تقریب تقریباً 20 منٹ تک جاری رہی۔
اس موقع پر موسیقی اور ثقافتی پرفارمنس پیش کی گئیں، جبکہ میکسیکو کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرنے والے خصوصی بصری مظاہرے بھی کیے گئے۔ عالمی میڈیا نے اسے میزبان ممالک میں منعقد ہونے والی تین افتتاحی تقریبات میں پہلی تقریب قرار دیا، جو میکسیکو، امریکا اور کینیڈا کے ثقافتی تنوع کی نمائندگی کرتی ہے۔
افتتاحی تقریب کے فوراً بعد میکسیکو اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹورنامنٹ کا پہلا میچ کھیلا گیا۔ میچ سے قبل معروف اطالوی گلوکار آندریا بوچیلی نے ورلڈ کپ کا سرکاری ترانہ "ڈی این اے" پیش کیا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے، جس میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے۔