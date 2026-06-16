متحدہ عرب امارات کی جانب سے شام میں سیلاب متاثرین کے لیے انسانی امداد کا سلسلہ جاری

دیر الزور، شام، 16 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کے تحت متحدہ عرب امارات یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے شام میں دریائے فرات کے سیلاب سے متاثرہ افراد کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، تاکہ بحالی کے ابتدائی مرحلے اور استحکام کی کوششوں میں مدد دی جا سکے۔
اس موقع پر یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر برائے آپریشنز راشد سالم الشامسی نے کہا کہ ایجنسی کی سرگرمیاں متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی پر مبنی وژن اور بحرانوں و آفات کے دوران متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امدادی سامان ضرورت مند افراد تک پہنچایا جا رہا ہے، خصوصاً خواتین، بچوں اور بزرگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
راشد سالم الشامسی کے مطابق انسانی امداد کے ذریعے ہزاروں مستفیدین کو ضروری سہولتیں فراہم کی گئی ہیں، جبکہ متاثرہ خاندانوں کو سیلاب کے باعث پیدا ہونے والے مشکل حالات کا سامنا کرنے میں مدد ملی ہے اور ان پر روزمرہ زندگی کے بوجھ میں بھی کمی آئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یو اے ای ایڈ ایجنسی کی فیلڈ ٹیمیں متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہی ہیں اور مقامی آبادی و متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کر رہی ہیں تاکہ زمینی حقائق اور ضروریات کا براہِ راست جائزہ لیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ اس عمل کا مقصد امداد کو ان افراد تک پہنچانا ہے جو واقعی اس کے مستحق ہیں، تاکہ امدادی اقدامات زیادہ مؤثر ثابت ہوں اور متاثرہ برادریوں کو درپیش چیلنجز کا درست اندازہ لگاتے ہوئے ان کی مشکلات کم کرنے اور آفات و بحرانوں کے اثرات سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کی جا سکے۔