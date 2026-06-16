ام القیوین کے حکمران کی ہدایت پر غزہ کے لیے 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل طیارہ روانہ

شارجہ، 16 جون، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور ام القیوین کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن راشد المعلا کی ہدایات پر سعود بن راشد المعلا فلاحی و انسانی ہمدردی فاؤنڈیشن نے غزہ کی پٹی کے لیے 100 ٹن غذائی امداد اور بچوں کے دودھ پر مشتمل ایک فوری امدادی طیارہ روانہ کرنے میں تعاون کیا ہے۔ یہ امداد متاثرہ فلسطینی عوام کی مدد کے لیے آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے تحت فراہم کی جا رہی ہے۔
فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا نے امدادی طیارے کی تیاری کے مراحل کا مشاہدہ کیا۔
اس موقع پر انہوں نے آپریشن 'الفارس الشہم 3' میں حصہ لینے والی ٹیموں اور رضاکاروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ مستحق افراد تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔
شیخ ماجد بن سعود المعلا نے کہا کہ متحدہ عرب امارات بحرانوں اور آفات سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے اپنی انسانی ہمدردی پر مبنی خدمات جاری رکھے گا اور عالمی سطح پر سخاوت اور عطا کے اقدار کو فروغ دیتا رہے گا۔
امدادی طیارہ شارجہ بین الاقوامی ہوائی اڈے سے مصر کے شہر العریش کے لیے روانہ ہوا، جہاں سے امدادی سامان غزہ کی پٹی تک پہنچایا جائے گا۔ یہ کھیپ فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی انسانی مشکلات میں کمی لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل امدادی کوششوں کا حصہ ہے۔
بیان کے مطابق یہ تعاون عزت مآب شیخ سعود بن راشد المعلا کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی اور امدادی اقدامات کی حمایت اور غزہ میں فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی مشکلات کم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشہم 3' کے ذریعے متحدہ عرب امارات فلسطینی عوام کی حمایت میں متعدد انسانی ہمدردی اور امدادی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہے، جو ضرورت مندوں کی مدد اور انسانی یکجہتی و تعاون کے فروغ کے لیے اس کے دیرینہ عزم کا مظہر ہیں۔