متحدہ عرب امارات اور فرانسیسی صدور کا جی7 سربراہی اجلاس کے موقع پر دوطرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ایویان لی بان، 16 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فرانس کے شہر ایویان لی بان میں منعقدہ جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور فرانس کے درمیان دیرینہ تعلقات کا جائزہ لیا اور سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، توانائی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ گفتگو دونوں ممالک کے درمیان قائم تزویراتی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت ہوئی۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال خاص طور پر زیرِ بحث آئی۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جی7 سربراہ اجلاس میں شرکت کی دعوت اور پرتپاک استقبال پر صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اجلاس کی کامیاب میزبانی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اجلاس کے نتائج دنیا بھر کے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے۔