جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر اور بھارتی وزیراعظم کے درمیان جامع تزویراتی شراکت داری کے تحت تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

ایویان لی بان، 16 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے فرانس کے شہر ایویان لی بان میں منعقدہ جی7 سربراہ اجلاس کے موقع پر بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان دوطرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت مستقبل کی معیشت کے اہم محرکات ہیں اور یہ شعبے پائیدار ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے جدت طرازی سے فائدہ اٹھانے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
گفتگو متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان جامع تزویراتی شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی ترقی، دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کے لیے تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
ملاقات میں جی7 سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور باہمی خوشحالی کے فروغ کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور وزیراعظم نریندر مودی نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی گفتگو کی، جن میں مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال خاص طور پر زیرِ بحث آئی۔