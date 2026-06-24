انڈونیشی اور اماراتی ڈاکٹروں کی مشترکہ کاوشیں، فلسطینی زخمیوں کو جدید طبی سہولتیں فراہم

العریش، 24 جون، 2026 (وام) -- یو اے ای فلوٹنگ اسپتال میں انڈونیشیا کی طبی ٹیم اماراتی ڈاکٹروں کے شانہ بشانہ فلسطینی مریضوں اور زخمیوں کو علاج کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ یہ تعاون شریک طبی ٹیموں کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ انسانی خدمت کی بہترین مثال ہے۔
انڈونیشی طبی ٹیم میں ہڈیوں کے امراض، جنرل سرجری، اینستھیزیا، فزیوتھراپی اور نرسنگ سمیت مختلف شعبوں کے ماہر ڈاکٹر اور طبی عملہ شامل ہے، جو اعلیٰ پیشہ ورانہ اور انسانی ہمدردی کے معیار کے مطابق مربوط انداز میں طبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
انڈونیشی طبی ٹیم کے ارکان نے اس انسانی مشن کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی طبی عملے کے ساتھ کام کرنا ایک قیمتی تجربہ ہے، جس سے نہ صرف مہارتوں کے تبادلے میں مدد ملتی ہے بلکہ غزہ کی پٹی سے آنے والے مریضوں اور زخمیوں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے باہمی تعاون بھی مضبوط ہوتا ہے۔
یو اے ای فلوٹنگ اسپتال طبی عملے کے لیے مثبت اور معاون ماحول فراہم کرنے پر بھی خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدگی سے اجلاس اور فلاحی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جو طبی عملے کی ذہنی و جسمانی بہتری، ٹیم ورک کے فروغ اور کام کے دباؤ میں کمی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جس کے مثبت اثرات مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی خدمات کے معیار پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔
یو اے ای فلوٹنگ اسپتال فلسطینی عوام کو خصوصی طبی سہولتیں فراہم کرنے کا اپنا انسانی مشن بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے اور ہر حال میں ان کی معاونت کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔