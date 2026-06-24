دبئی پولیس نے مزدوروں کے لیے "شیڈ اینڈ ریوارڈ" سماجی مہم شروع کر دی

دبئی، 24 جون، 2026 (وام) -- دبئی پولیس نے اپنے پازیٹو اسپرٹ کونسل کی نمائندگی میں، جنرل ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس، جنرل ڈپارٹمنٹ آف پولیس اسٹیشنز اور "شکریہ عطیہ" رضاکار ٹیم کے تعاون سے مزدوروں کی فلاح کے لیے "شیڈ اینڈ ریوارڈ" کے نام سے ایک سماجی مہم کا آغاز کیا ہے۔
یہ مہم موسم گرما کے دوران ہر ہفتے مختلف مزدور رہائشی علاقوں میں منعقد کی جائے گی، جس کا مقصد یکجہتی، برداشت، خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کی اقدار کو فروغ دینا ہے۔
اس موقع پر پازیٹو اسپرٹ کونسل کی چیئرپرسن فاطمہ احمد بوحجیر نے کہا کہ یہ مہم دبئی پولیس اور اس کے شراکت داروں کی جانب سے مزدور برادری کی معاونت اور ایسا مثبت سماجی ماحول فراہم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے، جو معیارِ زندگی بہتر بنانے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں۔
انہوں نے بتایا کہ مہم کے تحت مزدوروں میں چھتریاں، ٹھنڈے مشروبات، کھانا اور دیگر ضروری اشیا تقسیم کی جا رہی ہیں، جبکہ ان تک آگاہی اور انسانی ہمدردی پر مبنی پیغامات بھی پہنچائے جا رہے ہیں، جو معاشرے کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
فاطمہ احمد بوحجیر کے مطابق پازیٹو اسپرٹ کونسل مزدوروں کو ملک کی ترقی اور تعمیر کے سفر کا اہم شراکت دار سمجھتی ہے، اور ان کی مسلسل خدمات پر اظہارِ تشکر کرنا معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
مہم کے پہلے روز 600 سے زائد مزدوروں نے شرکت کی۔ انہوں نے اس انسانی ہمدردی کے اقدام پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دبئی پولیس کی جانب سے ان سے براہ راست رابطہ اور ان کی حوصلہ افزائی متحدہ عرب امارات کی اس روایت کی عکاس ہے، جس میں معاشرے کے ہر طبقے کی دیکھ بھال اور فلاح کو اہمیت دی جاتی ہے۔