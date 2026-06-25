متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی وینزویلا کی قائم مقام صدر سے زلزلہ متاثرین پر اظہارِ تعزیت

ابوظہبی، 25 جون، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بولیویرین جمہوریہ وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں ملک میں آنے والے دو زلزلوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔
امارات کے صدر نے زلزلوں میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کو تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔