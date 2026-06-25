آپٹمسٹ ورلڈ چیمپئن شپ: متحدہ عرب امارات کی سیلنگ ٹیم نے گولڈ فلیٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا

طنجہ، 25 جون، 2026 (وام) -- مراکش کے شہر طنجہ میں جاری آپٹمسٹ ورلڈ سیلنگ چیمپئن شپ میں متحدہ عرب امارات کی سیلنگ ٹیم نے گولڈ فلیٹ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جس کے بعد ایونٹ میں ایشیا کی نمایاں ٹیموں میں اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہوگئی ہے۔
گولڈ فلیٹ میں 73 ممالک کے 293 ملاحوں میں سے بہترین کارکردگی دکھانے والے 60 ملاح شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی ٹیم نے ابتدائی مقابلوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کامیابی حاصل کی، جو ملک میں سیلنگ کے کھیل کی مسلسل ترقی اور عالمی سطح پر سخت مقابلہ کرنے کی ٹیم کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔
چیمپئن شپ میں ابھی سات ریسیں باقی ہیں، جن میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم اپنی مثبت کارکردگی کو برقرار رکھتے ہوئے مجموعی درجہ بندی مزید بہتر بنانے کی کوشش کرے گی۔
متحدہ عرب امارات سیلنگ اینڈ روئنگ فیڈریشن کے صدر شیخ احمد بن حمدان بن محمد النہیان نے گولڈ فلیٹ تک رسائی پر ٹیم کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ایسے باصلاحیت نوجوان ملاحوں کی تیاری کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے، جو مستقبل میں بڑی بین الاقوامی چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔