حکمران عجمان کی ہدایت پر شام میں تعلیمی اور طبی منصوبے مکمل

عجمان، 29 جون، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی ہدایات پر انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن (آئی سی او) نے برادر ملک شام میں انسانی اور ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد جاری رکھتے ہوئے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کئی اہم منصوبے مکمل کر لیے ہیں۔
تنظیم نے اعلان کیا کہ شام کے صوبہ حماہ میں واقع اللطامنہ تعلیمی کمپلیکس کی بحالی کا منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ کمپلیکس پانچ اسکولوں پر مشتمل ہے اور طلبہ کو معیاری تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے ساتھ علم و آگہی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔
صحت کے شعبے میں تنظیم نے رقہ نیشنل اسپتال کو زچہ و بچہ اور اطفال کے شعبوں کے لیے جدید طبی آلات اور ضروری طبی سامان فراہم کیا ہے۔ ان میں انتہائی نگہداشت کے بستر، وینٹی لیٹرز، خواتین کے لیے الٹراساؤنڈ مشین، الیکٹرولائٹ تجزیہ کرنے والے آلات، الیکٹرو کاٹری یونٹ، کیمسٹری لیبارٹری اور آکسیجن اسٹیشن شامل ہیں۔
تنظیم نے اسپتال کے شعبہ اطفال اور نوزائیدہ بچوں کے وارڈ کو بھی وینٹی لیٹرز، انکیوبیٹرز، آپریشن تھیٹر کی لائٹس، اینستھیزیا مشینیں، سکشن ڈیوائسز، مریضوں کی نگرانی کے آلات، کان کے معائنے کے آلات، رگوں کی نشاندہی کرنے والے آلات اور بغیر چھوئے درجہ حرارت ناپنے والے تھرما میٹر فراہم کیے، جس سے اسپتال کی استعداد اور جامع طبی خدمات فراہم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔
تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر خالد عبدالوہاب الخجہ نے کہا کہ یہ منصوبے عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کے اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ ضرورت مند افراد کی زندگی بہتر بنانے اور معاشروں میں استحکام و ترقی کو فروغ دینے کے لیے انسانی ہمدردی کے منصوبے جاری رکھے جائیں۔
انہوں نے شام میں بالخصوص تعلیمی اور صحت کے شعبوں میں انسانی منصوبوں کی مسلسل سرپرستی پر حاکم عجمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات ضرورت مند افراد میں امید پیدا کرنے اور ان کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔