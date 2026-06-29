شارجہ میں کاروباری اداروں کے لیے فیسوں میں کمی اور نئی سہولتوں کا اعلان

شارجہ، 29 جون، 2026 (وام) -- شارجہ حکومت کی جانب سے معاشی سرگرمیوں کی حمایت اور سرمایہ کاری کے ماحول کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے تحت شارجہ پولیس نے شارجہ ایگزیکٹو کونسل کی منظوری سے معاشی سہولتوں اور اقدامات کا ایک پیکیج نافذ کر دیا ہے۔
اس پیکیج میں کمپنیوں اور معاشی اداروں پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے فیسوں میں کمی اور بعض مالی چھوٹ شامل ہیں۔ یہ اقدامات فیصلے کے نفاذ کی تاریخ سے تین ماہ تک مؤثر رہیں گے۔
پیکیج کے تحت کاروباری سرگرمیوں کے لیے سیکیورٹی اجازت ناموں کی تجدید کی فیس میں 50 فیصد کمی کی گئی ہے۔ پولیس کے سیکیورٹی نظاموں کی رکنیت فیس میں بھی 50 فیصد کمی کی گئی ہے، جبکہ معاشی اداروں کے خلاف درج خلاف ورزیوں اور جرمانوں میں بھی 50 فیصد رعایت دی جائے گی۔
اس کے علاوہ کمپنیوں کے لیے لازمی تربیتی پروگراموں، جن میں پیشہ ورانہ صحت و سلامتی کا پروگرام بھی شامل ہے، کی فیس میں 20 فیصد کمی کی گئی ہے۔
پیکیج میں کئی چھوٹ اور ضابطہ جاتی سہولتیں بھی شامل ہیں۔ ان میں ٹرانسپورٹ کے شعبے کو تجارتی لائسنس سرٹیفکیٹ کے اجرا کی فیس سے استثنیٰ، کرایہ پر گاڑیاں فراہم کرنے والی کمپنیوں، تعلیمی اداروں، اسکولوں اور کرایہ پر بسیں چلانے والی کمپنیوں کی گاڑیوں کے لیے گاڑی کی عمر کی حد اور مکمل معائنے کی شرط ختم کرنا شامل ہے۔
اس کے ساتھ ٹریفک کوڈ سے متعلق خلاف ورزیوں پر ایک سال کی چھوٹ دی جائے گی، جبکہ چھوٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد باقی جرمانے قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ ایک سال سے زیادہ مدت تک ختم نہ ہونے والی گاڑیوں کی رجسٹریشن پر تاخیر کے جرمانے بھی معاف کیے جائیں گے۔
منصوبوں سے متعلق بھاری گاڑیوں کو پیشگی منظوری کے بعد پابندی کے اوقات میں بھی چلنے کی اجازت دی جائے گی۔