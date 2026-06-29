دبئی میں ایپ کے ذریعے بک کی جانے والی منی بس سروس سے ایک لاکھ 93 ہزار سے زائد مسافروں نے سفر کیا

دبئی، 29 جون، 2026 (وام) -- روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ایپ کے ذریعے پیشگی بکنگ پر دستیاب منی بس سروس کے آغاز سے اب تک ایک لاکھ 93 ہزار سے زائد مسافر اس سہولت سے استفادہ کر چکے ہیں، جو دبئی میں اسمارٹ اور لچکدار سفری سہولتوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی کرتا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق یہ سروس ڈیجیٹل بکنگ، متحرک روٹس اور بہتر سفری رابطوں کے ذریعے مسافروں کو مشترکہ سفر کی آسان اور مؤثر سہولت فراہم کر رہی ہے۔ یہ اقدام جدت اور پائیداری پر مبنی مربوط عوامی نقل و حمل کے نظام کی تشکیل کے لیے دبئی کی وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے۔
اسمارٹ شیئرڈ منی بس سروس کے تحت مسافر مجاز اسمارٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی نشست پیشگی بک کر سکتے ہیں، جبکہ ایک ہی سمت میں سفر کرنے والے مسافروں کو مشترکہ سفر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ اس نظام سے روزمرہ آمدورفت کے لیے آرام دہ، مؤثر اور قابلِ اعتماد متبادل میسر آتا ہے، جبکہ عوامی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے بہتر استفادہ بھی ممکن ہوتا ہے۔
یہ سروس اکتوبر 2025 میں اپنی بہترین کارکردگی پر پہنچی، جب ایک ہی ماہ کے دوران 18 ہزار سے زائد مسافروں نے اس سے سفر کیا۔ آر ٹی اے کے مطابق یہ اعداد و شمار رہائشی علاقوں، تجارتی مراکز اور شہر کی اہم منزلوں کے درمیان لچکدار سفری سہولتوں کی بڑھتی ہوئی طلب کی نشاندہی کرتے ہیں۔