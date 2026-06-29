راس الخیمہ کے حکمران سے انڈونیشیا کے سفیر کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال

راس الخیمہ، 29 جون، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی سے آج صقر بن محمد سٹی میں واقع محل میں متحدہ عرب امارات میں انڈونیشیا کے سفیر جودھا نگراہا نے خیرسگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر دبئی میں انڈونیشیا کے قونصل جنرل ڈینی لیسمانا بھی ان کے ہمراہ تھے۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی اور انڈونیشیا کے سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی گفتگو کی گئی۔
اس موقع پر انڈونیشیا کے سفیر نے راس الخیمہ کے حکمران کی پرتپاک میزبانی اور پُرخلوص استقبال پر دلی شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط اور گہرے تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور راس الخیمہ مختلف شعبوں میں جامع ترقی اور نمایاں پیش رفت کی راہ پر گامزن ہیں۔