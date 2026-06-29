متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو لبنان سفر کی اجازت، 'تواجدی' سروس میں رجسٹریشن لازمی قرار

ابوظہبی، 29 جون، 2026 (وام) -- وزارتِ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے شہریوں کو پیر 29 جون 2026 سے برادر ملک لبنان کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔
وزارت نے واضح کیا ہے کہ سفر سے قبل 'تواجدی' سروس میں رجسٹریشن کرانا لازمی ہوگا۔ رجسٹریشن مکمل کیے بغیر اماراتی شہریوں کو ملک کی کسی بھی بندرگاہ یا ایئرپورٹ سے روانگی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت کے مطابق رجسٹریشن نہ کرانے کی صورت میں سفری کارروائی معطل کی جا سکتی ہے اور متعلقہ شخص کو قانونی جوابدہی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اماراتی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ 'تواجدی' سروس میں لبنان میں اپنی رہائش کا پتہ اور ہنگامی رابطے کی تفصیلات سمیت تمام مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ متحدہ عرب امارات واپسی پر بھی اسی سروس کے ذریعے وزارت کو مطلع کرنا ہوگا، جبکہ معلومات میں کسی بھی تبدیلی کی صورت میں انہیں فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہوگا۔
وزارت نے مزید کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بیرونِ ملک موجود اماراتی شہری فوری معاونت کے لیے وزارتِ خارجہ کی ہنگامی ہیلپ لائن +971 80024 پر رابطہ کریں تاکہ انہیں بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔