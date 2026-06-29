دبئی پریس کلب میں متحدہ عرب امارات کے میڈیا مواد کے معیارات پر خصوصی ورکشاپ کا انعقاد

دبئی، 29 جون، 2026 (وام) -- دبئی پریس کلب نے نیشنل میڈیا اتھارٹی کے تعاون سے "متحدہ عرب امارات کے میڈیا مواد کے معیارات" کے عنوان سے ایک خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ یہ ورکشاپ دبئی پریس کلب کی "میڈیا ورکشاپس" سیریز کا حصہ تھی، جس میں نیشنل میڈیا اتھارٹی کے وائس چیئرمین محمد سعید الشحی نے شرکاء کو بریفنگ دی۔
ورکشاپ میں دبئی میڈیا کونسل کی سیکرٹری جنرل نہال بدری، دبئی پریس کلب کی ڈائریکٹر مریم الملا سمیت میڈیا شخصیات، ڈیجیٹل مواد تخلیق کرنے والوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے شرکت کی۔
اس موقع پر دبئی میڈیا کونسل کی نائب چیئرپرسن، منیجنگ ڈائریکٹر اور دبئی پریس کلب کی صدر مونا غانم المری نے نیشنل میڈیا اتھارٹی کی جانب سے میڈیا کے شعبے کے قانونی اور ضابطہ جاتی فریم ورک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات ایسا جدید میڈیا ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں جو تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کو علاقائی اور عالمی سطح پر میڈیا کے نمایاں مرکز کے طور پر مزید مستحکم بناتا ہے۔
مونا غانم المری نے کہا کہ دبئی پریس کلب میڈیا سے وابستہ افراد کو قومی میڈیا قوانین اور پالیسیوں سے آگاہ رکھنے کے لیے خصوصی پلیٹ فارمز فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ وہ مقامی اور عالمی سطح پر میڈیا کے شعبے میں ہونے والی تیز رفتار تبدیلیوں سے ہم آہنگ رہ سکیں۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل میڈیا اتھارٹی کے اشتراک سے منعقد ہونے والی یہ ورکشاپ متحدہ عرب امارات میں رائج میڈیا مواد کے معیارات سے مشترکہ آگاہی کو فروغ دیتی ہے، جس سے ایسا ذمہ دار اور پیشہ ورانہ میڈیا مواد تیار کرنے میں مدد ملے گی جو اماراتی معاشرے کی اقدار، قومی شناخت اور ریاست کے مثبت تشخص کی عکاسی کرے۔
ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے محمد سعید الشحی نے متحدہ عرب امارات میں میڈیا کے شعبے سے متعلق قانونی فریم ورک، بالخصوص میڈیا ریگولیشن قانون اور اس کے 2023 میں منظور کیے گئے نئے انتظامی ضوابط پر روشنی ڈالی۔
انہوں نے کہا کہ یہ جدید قانونی نظام میڈیا کے شعبے میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہے اور ایسا لچکدار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے جو قومی اقدار اور بین الاقوامی پیشہ ورانہ معیار کے مطابق معیاری مقامی میڈیا مواد کی تیاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ذمہ دار میڈیا مواد کی تیاری عوامی اعتماد کے فروغ اور ایک پیشہ ورانہ و قابلِ اعتماد میڈیا ماحول کے قیام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ ان کے مطابق اماراتی میڈیا قوانین میں شامل معیارات کا مقصد تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرنا نہیں بلکہ واضح ضابطوں کے تحت ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، تاکہ قومی شناخت کا تحفظ، معاشرے کی سلامتی اور عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کے مثبت تشخص کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
ورکشاپ میں متحدہ عرب امارات کے نئے میڈیا نظام کی اہم خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن میں میڈیا ریگولیشن قانون، اس کے انتظامی ضوابط، انتظامی خلاف ورزیوں اور جرمانوں سے متعلق کابینہ کے فیصلے، میڈیا خدمات کی فیسیں، اور ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک گیمز، مصنوعی ذہانت اور آن ڈیمانڈ اسٹریمنگ سروسز جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں سے متعلق ضابطے شامل تھے۔
اس موقع پر مریم الملا نے میڈیا کے شعبے سے متعلق قانونی و ضابطہ جاتی فریم ورک اور میڈیا مواد کے معیارات پر جامع بریفنگ دینے پر محمد سعید الشحی کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ ورکشاپ دبئی پریس کلب کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ میڈیا کے شعبے سے وابستہ افراد کو قومی رہنماؤں اور فیصلہ سازوں کے ساتھ براہِ راست مکالمے اور معلومات کے تبادلے کے مواقع فراہم کیے جائیں، تاکہ وہ شعبے میں ہونے والی قانونی اور پیشہ ورانہ پیش رفت سے باخبر رہ سکیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل میڈیا اتھارٹی کے ساتھ دبئی پریس کلب کا اشتراک ایک کامیاب ادارہ جاتی شراکت داری کی مثال ہے، جس کا مقصد زیادہ پیشہ ورانہ، ذمہ دار اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ میڈیا ماحول کو فروغ دینا ہے۔
ورکشاپ میں معاشرے کو نقصان دہ مواد سے محفوظ رکھنے سے متعلق اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی، جن میں غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کی روک تھام، سرکاری ذرائع پر انحصار کرتے ہوئے معلومات کی درستگی یقینی بنانا، افراد کی نجی زندگی کا احترام، بچوں کو نامناسب مواد سے تحفظ فراہم کرنا، اور اشتعال انگیز مواد کی ممانعت شامل ہیں۔