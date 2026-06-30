متحدہ عرب امارات اور پرتگال کے درمیان سائبر فراڈ کی روک تھام میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 30 جون، 2026 (وام) -- وزارتِ داخلہ نے سائبر فراڈ کی روک تھام کے شعبے میں تجربات کے تبادلے، بہترین عالمی طریقۂ کار اور جدید تکنیکی حل پر تبادلہ خیال کے لیے پرتگال کی پولیس کے وفد کے ساتھ ورچوئل اجلاس منعقد کیا۔
وزارت نے اس موقع پر زور دیا کہ سائبر فراڈ کا مؤثر مقابلہ مربوط کوششوں، بین الاقوامی تعاون کے فروغ اور سرکاری اداروں و نجی شعبے کے درمیان معلومات اور مہارت کے تبادلے کا متقاضی ہے، جو ڈیجیٹل تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے اور ڈیجیٹل ماحول پر عوامی اعتماد میں اضافے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
وزارت نے کہا کہ گلوبل اینٹی اسکام الائنس (GASA) کی رکنیت متحدہ عرب امارات کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ سرحد پار ہونے والے فراڈ کے خلاف عالمی سطح پر مشترکہ اقدامات کو فروغ دیا جائے، جو ملک کے وسیع تر ڈیجیٹل سکیورٹی اہداف سے ہم آہنگ ہے۔
اجلاس کے دوران سائبر فراڈ کے خطرات اور فراڈ کے نئے طریقوں سے متعلق عوامی آگاہی بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات اور جدید تکنیکی حل کا جائزہ لیا گیا، جبکہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے احتیاطی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
اجلاس کے اختتام پر دونوں فریقوں نے سائبر فراڈ سے نمٹنے، افراد کو بدلتے ہوئے خطرات سے محفوظ رکھنے اور مؤثر حل تیار کرنے کے لیے مسلسل رابطے، معلومات کے تبادلے اور مستقبل میں تعاون کے مواقع کو فروغ دینے کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے۔