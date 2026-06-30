حاکم رأس الخیمہ سے سبکدوش ہونے والے نیدرلینڈز کے سفیر کی ملاقات

رأس الخیمہ، 30 جون، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور رأس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی سے سبکدوش ہونے والے نیدرلینڈز کے سفیر جیرارڈ سٹیگس نے الوداعی ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے متحدہ عرب امارات اور نیدرلینڈز کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک باہمی مفادات اور دونوں عوام کی خوشحالی کے لیے ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے دوطرفہ تعاون کو مختلف شعبوں میں وسعت دینے میں سفیر کی کوششوں کو سراہا اور ان کے آئندہ فرائض کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس موقع پر جیرارڈ سٹیگس نے حاکم رأس الخیمہ کی جانب سے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر دلی شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے نیدرلینڈز اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط تعلقات، علاقائی اور عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کے نمایاں مقام اور اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے دوران ملنے والے تعاون اور حمایت کو بھی سراہا۔