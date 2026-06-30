ایمریٹس اسکائی کارگو کا دنیا کا پہلا تبدیل شدہ بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف سروس میں شامل

دبئی، 30 جون، 2026 (وام) -- ایمریٹس نے اپنے کارگو بیڑے میں توسیع کے ایک اہم مرحلے کے طور پر بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف مسافر طیارے کو کارگو طیارے میں تبدیل کر کے تجارتی سروس میں شامل کرنے والی دنیا کی پہلی کارگو ایئرلائن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔
تبدیل شدہ طیارہ 'A6-EBK' ہانگ کانگ سے دبئی کے لیے اپنی پہلی تجارتی پرواز کے ذریعے 100 ٹن سے زائد سامان لے کر روانہ ہوگا۔
ایمریٹس کے تبدیل شدہ بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف کی کارگو اٹھانے کی صلاحیت 100 ٹن اور کارگو گنجائش 811 مکعب میٹر ہے، جو بوئنگ 777-ایف کارگو طیارے کے مقابلے میں 25 فیصد زیادہ ہے۔
اس طیارے میں 47 پیلیٹ پوزیشنز موجود ہیں، جو بوئنگ 777-ایف کے مقابلے میں 10 اضافی پیلیٹ پوزیشنز فراہم کرتی ہیں۔ اس خصوصیت کی بدولت یہ ای کامرس مصنوعات سمیت زیادہ حجم والے سامان کی نقل و حمل کے لیے موزوں ہے، جو اس وقت عالمی فضائی کارگو کا تقریباً 20 فیصد بنتا ہے اور آئندہ برسوں میں اس میں مزید اضافے کی توقع ہے۔
اس موقع پر ایمریٹس اسکائی کارگو کے ڈویژنل سینئر نائب صدر بدر عباس نے کہا کہ تبدیل شدہ بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف کو آپریشنل سروس میں شامل کرنا کمپنی کے کارگو بیڑے کی توسیع اور آپریشنل استعداد بڑھانے کی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ پرانے بوئنگ 777-300 ای آر مسافر طیاروں کو کارگو طیاروں میں تبدیل کر کے دنیا بھر میں فضائی کارگو کی بڑھتی ہوئی طلب پوری کی جا رہی ہے۔
ان کے مطابق نئے کارگو طیاروں کی شمولیت سے ایمریٹس اسکائی کارگو نے فروری 2026 میں 40 سے زائد مقامات پر مشتمل اپنے عالمی کارگو نیٹ ورک کو بڑھا کر اب 62 مقامات تک پہنچا دیا ہے، جس سے صارفین کو دبئی کے ذریعے سامان کی ترسیل میں زیادہ گنجائش، لچک اور بہتر رابطے کی سہولت میسر آئے گی۔
یہ تبدیل شدہ طیارہ مارچ 2026 کے بعد ایمریٹس اسکائی کارگو کے بیڑے میں شامل ہونے والا چھٹا نیا کارگو طیارہ ہے، جبکہ اس سے قبل پانچ بوئنگ 777-ایف طیارے بیڑے کا حصہ بن چکے ہیں۔
کمپنی کی توسیعی حکمت عملی کے تحت دسمبر 2026 تک مزید پانچ بوئنگ 777-ایف اور ایک مزید تبدیل شدہ بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف طیارہ بیڑے میں شامل کیا جائے گا، جبکہ 2027 میں مزید تین تبدیل شدہ بوئنگ 777-300 ای آر ایس ایف طیارے بھی شامل کیے جائیں گے۔
ایمریٹس اسکائی کارگو نے کہا کہ اپنے کارگو بیڑے اور عالمی نیٹ ورک میں توسیع کے ذریعے وہ عالمی تجارت کے فروغ، نئے تجارتی مراکز کو کاروباری اداروں سے جوڑنے اور چھ براعظموں پر پھیلے اپنے عالمی نیٹ ورک کو مزید مضبوط بنانے کے عزم پر کاربند ہے۔