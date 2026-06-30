متحدہ عرب امارات اور ایتھوپیا میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور

ادیس ابابا، 30 جون، 2026 (وام) -- نیشنل ایمرجنسی، کرائسز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین علی سعید النیادی نے ایتھوپیا کے سرکاری دورے کے دوران ایتھوپین ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کمیشن کے کمشنر سفیر شیفراو ٹیکلیمیریم سے ملاقات کی، جس میں ہنگامی حالات، بحرانوں اور آفات سے نمٹنے کے شعبے میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے اور رابطوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں، ادارہ جاتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے مواقع اور آفات کے خطرات میں کمی کے لیے علم اور تجربات کے تبادلے کے طریقۂ کار پر بات چیت کی۔
اس موقع پر علی سعید النیادی کو ایتھوپین ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کمیشن کی ذمہ داریوں، بنیادی فرائض اور قومی پروگراموں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔
ملاقات کے اختتام پر علی سعید النیادی نے کہا کہ ہنگامی حالات، بحرانوں اور آفات سے نمٹنے کے شعبے میں بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا قومی تیاری کے نظام کو مضبوط بنانے کا ایک اہم ستون ہے۔
انہوں نے کہا کہ برادر اور دوست ممالک کے ساتھ تجربات کے تبادلے سے زیادہ مؤثر، مضبوط اور لچکدار صلاحیتوں کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔
انہوں نے آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایتھوپیا کی کوششوں کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے شعبوں کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔