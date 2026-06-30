دبئی، 30 جون، 2026 (وام) -- دبئی الیکٹرسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی (دیوا) نے 2025 کے سسٹین ایبلٹی کلچر انڈیکس میں ایک بار پھر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 92.33 فیصد اسکور حاصل کیا، جو اس جائزے میں شریک دیگر اداروں کے اوسط 63.9 فیصد سے کہیں زیادہ ہے۔
یہ نتائج تقریباً چار ہزار ملازمین پر مشتمل ادارہ جاتی سروے کی بنیاد پر سامنے آئے، جو دیوا کی شعبے میں قیادت، اعلیٰ کارکردگی اور مقررہ معیارات سے بڑھ کر نتائج حاصل کرنے کے مسلسل ریکارڈ کی عکاسی کرتے ہیں۔
سسٹین ایبلٹی کلچر انڈیکس ملازمین میں پائیداری سے متعلق شعور، روزمرہ زندگی میں اس پر عمل درآمد اور پائیدار نتائج کے حصول میں معاون یا رکاوٹ بننے والے عوامل کا جائزہ لیتا ہے۔
دیوا کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سعید محمد الطائر نے ملازمین میں پائیداری سے متعلق اعلیٰ سطح کے شعور کو سراہتے ہوئے کہا کہ دیوا سسٹین ایبلٹی کلچر انڈیکس میں دنیا کے صفِ اول کے اداروں میں شامل ہے۔ ان کے مطابق یہ کامیابی معاشی، ماحولیاتی اور سماجی پائیداری کو ادارے کی ثقافت، آپریشنز اور تمام سرگرمیوں کا حصہ بنانے کے لیے مسلسل کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ دیوا دانشمند قیادت کے مستقبل بین وژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسانی سرمائے میں سرمایہ کاری کو پائیدار اور ہمہ گیر ترقی کا بنیادی ذریعہ سمجھتی ہے، جبکہ دبئی کلین انرجی اسٹریٹیجی 2050 اور دبئی نیٹ زیرو کاربن ایمیشنز اسٹریٹیجی 2050 کے اہداف کے حصول کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ان کے مطابق انڈیکس میں حاصل ہونے والے نتائج ملازمین کے اشتراک سے پائیداری کے اصولوں کو تمام شعبہ ہائے کار میں نافذ کرنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
سعید محمد الطائر نے مزید کہا کہ یہ نتائج ادارے میں پائیداری پر مبنی ثقافت کو فروغ دینے، ابھرتے ہوئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کو مضبوط بنانے اور ملازمین کو جدید پائیدار طریقۂ کار، قدرتی ماحول اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کی کوششوں کی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔
دیوا کے ایگزیکٹو نائب صدر برائے بزنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسی لینس، ولید بن سلمان نے کہا کہ ادارے کے تعلیمی اور عملی اقدامات نے ملازمین کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے اور انہیں پائیداری اور نیٹ زیرو سے متعلق عالمی رجحانات سے باخبر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیوا مثبت مسابقت کی حوصلہ افزائی جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ پائیدار مستقبل کی تعمیر میں عالمی یوٹیلٹی اداروں میں اپنی نمایاں حیثیت برقرار رکھ سکے۔
دیوا 'سسٹین ایبلٹی کنیکٹ' اقدام کے تحت مختلف عملی سرگرمیوں اور پروگراموں کا انعقاد کرتی ہے، جبکہ 'سسٹین ایبلٹی ٹاکس' کے ذریعے ملازمین کو پائیداری اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق مقامی، عالمی اور ادارہ جاتی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا ہے۔
سسٹین ایبلٹی کلچر انڈیکس انفرادی اور ادارہ جاتی دونوں سطحوں پر پائیداری سے متعلق بنیادی عوامل کا جائزہ لیتا ہے، جس کی مدد سے دیوا اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے ادارے میں پائیدار ثقافت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرتی ہے۔