ایپل نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بعض اپ ڈیٹس مقررہ وقت سے پہلے جاری کر دیں

واشنگٹن، 30 جون، 2026 (وام) -- ایپل نے بعض سیکیورٹی اپ ڈیٹس مقررہ وقت سے پہلے صارفین کے لیے جاری کر دی ہیں، جنہیں پہلے آئی او ایس 26.6 کی مجوزہ ریلیز کا حصہ بنایا جانا تھا۔
یہ اقدام ان بڑھتے ہوئے سیکیورٹی خدشات کے بعد کیا گیا ہے کہ مصنوعی ذہانت نقصان دہ ہیکنگ ٹولز کی تیاری کو تیز کر سکتی ہے اور حملہ آوروں کے لیے سافٹ ویئر کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت کم کر سکتی ہے۔
یہ فیصلہ ایپل کے سابقہ طریقہ کار میں تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے، جس کے تحت سیکیورٹی اصلاحات عموماً ڈویلپر ٹیسٹنگ کے بعد بڑے آپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹس کے ساتھ جاری کی جاتی تھیں۔
ایپل کے مطابق نئی درست کی گئی کمزوریوں سے فائدہ اٹھائے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، تاہم بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر سیکیورٹی اپ ڈیٹس کے اعلان اور انہیں صارفین تک پہنچانے کے درمیانی وقت کو کم کرنا ضروری ہے۔