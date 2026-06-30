مصر کا توانائی کے شعبے میں اماراتی سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اعادہ

قاہرہ، 30 جون، 2026 (وام) -- مصر کے وزیرِ پیٹرولیم و معدنی وسائل کریم بدوی نے توانائی کے شعبے میں سرگرم اماراتی کمپنیوں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے اور ان کی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مستحکم اور پرکشش سرمایہ کاری ماحول فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس سے مصر میں تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
یہ بات انہوں نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی ڈانا گیس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رچرڈ ہال سے ملاقات کے دوران کہی، جس میں مصر میں کمپنی کی سرگرمیوں اور تلاش، ترقی اور پیداوار کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں دریائے نیل کے ڈیلٹا میں واقع کمپنی کے زمینی گیس کنسیشنز سے قدرتی گیس کی پیداوار بڑھانے کے منصوبے بھی زیرِ غور آئے۔
کریم بدوی نے کہا کہ مصری حکومت ڈرلنگ، تیل و گیس کی تلاش اور ترقیاتی پروگراموں کی مکمل حمایت جاری رکھے گی، تاکہ موجودہ فیلڈز سے پیداوار میں اضافہ اور نئی دریافتوں کی جلد ترقی ممکن بنائی جا سکے۔
انہوں نے ڈانا گیس کے ساتھ مصر کی دیرینہ اسٹریٹجک شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزارت اپنے شراکت داروں کی مسلسل حمایت اور انہیں درپیش چیلنجز کے حل کے لیے تعاون جاری رکھے گی۔
وزیر نے مزید بتایا کہ مصر تیل اور گیس کی پیداوار بڑھانے اور ذخائر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے افقی ڈرلنگ اور ہائیڈرولک فریکچرنگ سمیت جدید پیداواری ٹیکنالوجیز کا استعمال بڑھا رہا ہے۔
اس موقع پر رچرڈ ہال نے وزارتِ پیٹرولیم اور اس کے ماتحت اداروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ کمپنی کے حالیہ ڈرلنگ پروگرام کے نتیجے میں گیس کے ثابت شدہ ذخائر میں 20 سے 25 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان مثبت نتائج کے بعد ڈانا گیس نے اپنے تلاشی پروگرام میں مزید دو کنویں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پیداوار میں تیزی لائی جا سکے اور مصر میں اپنے کنسیشن علاقوں کی استعداد سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔
انہوں نے مصر کے پیٹرولیم شعبے کے مستقبل پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول میں مسلسل بہتری کو بھی سراہا۔