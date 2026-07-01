مسافروں کی بڑھتی مانگ، اتحاد ایئرویز نے کئی بین الاقوامی روٹس پر پروازیں بڑھا دیں

ابوظہبی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- اتحاد ایئرویز نے مسافروں کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر اپنے عالمی نیٹ ورک میں گنجائش بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے برسلز اور کراکوف کے لیے پروازوں کی تعداد میں اضافہ، ابوظہبی-ڈھاکا روٹ کو سال بھر کے لیے جاری رکھنے اور زنجبار و پالما ڈی مالورکا کے لیے موسمی پروازوں کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔
ایئرلائن کے مطابق یہ اقدامات ان روٹس پر بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث کیے گئے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد توقعات سے زیادہ رہی ہے۔
ابوظہبی-ڈھاکا روٹ، جس کا آغاز 26 جون کو مکمل طور پر بک ہونے والی پہلی پرواز سے ہوا تھا، اب مسافروں کی بھرپور مانگ کے باعث سال بھر جاری رہے گا۔ اس روٹ پر بوئنگ 777 طیارے کے ذریعے ہفتے میں چار پروازیں چلائی جائیں گی، جن میں بزنس کلاس کی 28 اور اکانومی کلاس کی 374 نشستیں دستیاب ہوں گی۔ یہ سروس متحدہ عرب امارات میں مقیم بڑی بنگلہ دیشی برادری کی سفری ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان کی نقل و حمل میں بھی معاون ہوگی۔
اتحاد ایئرویز نے ابوظہبی اور بحرِ ہند کے جزیرے زنجبار کے درمیان موسمی پروازوں کی مدت بھی بڑھا کر 31 مارچ 2027 تک کر دی ہے، جبکہ اس سے قبل یہ سروس ستمبر میں ختم ہونا تھی۔
اسی طرح ابوظہبی-پالما ڈی مالورکا روٹ، جو A321LR طیارے کے ذریعے چلایا جاتا ہے، کی موسمی سروس 18 اکتوبر 2026 تک جاری رہے گی۔
ابوظہبی-کراکوف روٹ پر بھی 27 جولائی 2026 سے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد تین سے بڑھا کر چار کر دی جائے گی۔ A321LR طیارے کے ذریعے چلائی جانے والی یہ موسمی سروس ابوظہبی کو پولینڈ کے تاریخی اور ثقافتی شہر کراکوف سے ملاتی ہے۔
اس کے علاوہ ابوظہبی-برسلز روٹ پر 15 دسمبر 2026 سے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد سات سے بڑھا کر گیارہ کر دی جائے گی۔ اضافی چار پروازیں تین درجوں پر مشتمل A321LR طیارے کے ذریعے چلائی جائیں گی، جس میں فرسٹ، بزنس اور اکانومی کلاس دستیاب ہوں گی۔
اتحاد ایئرویز کے چیف ریونیو اینڈ کمرشل آفیسر، اریک ڈی نے کہا کہ برسلز، ڈھاکا، کراکوف، زنجبار اور پالما سمیت مختلف منڈیوں میں مسافروں کا ردعمل توقعات سے بڑھ کر رہا ہے، جس کے باعث ایئرلائن ان روٹس پر گنجائش میں اضافہ کر رہی ہے۔ ان کے مطابق اضافی پروازیں اور موسمی سروسز میں توسیع نہ صرف مزید سیاحوں کو ابوظہبی لانے میں مدد دے گی بلکہ اتحاد ایئرویز کے تیزی سے پھیلتے عالمی نیٹ ورک کو بھی مزید مضبوط بنائے گی۔