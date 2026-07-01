موسمِ گرما کی تعطیلات: ایمریٹس ایئرلائن کی مسافروں کو بروقت ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت

دبئی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- ایمریٹس ایئرلائن نے موسمِ گرما کی تعطیلات کے آغاز پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ (DXB) کے ٹرمینل 3 سے روانہ ہونے والے مسافروں کی غیر معمولی تعداد کے پیش نظر مسافروں کو پیشگی منصوبہ بندی اور بروقت ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔
ایئرلائن کے مطابق 3 سے 5 جولائی تک روانگی کی پروازوں میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جبکہ موسمِ گرما کی تعطیلات کے دوران اختتامِ ہفتہ پر سفری دباؤ مسلسل برقرار رہنے کا امکان ہے۔
ایمریٹس ایئرلائن نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ جانے والی سڑکوں پر ممکنہ ٹریفک، ٹرمینل کے اندر مسافروں کے زیادہ رش اور بورڈنگ گیٹ تک پہنچنے کے لیے درکار اضافی وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں۔
ایئرلائن نے انتظار کا وقت کم کرنے کے لیے مسافروں کو اپنی مختلف آسان چیک اِن سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی ترغیب دی ہے۔
ایمریٹس ایئرلائن نے ہدایت کی ہے کہ مسافر پرواز کے مقررہ وقت سے کم از کم تین گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچیں، تمام چیک اِن مراحل بروقت مکمل کریں اور روانگی سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اپنے بورڈنگ گیٹ پر موجود ہوں تاکہ کسی بھی تاخیر سے بچا جا سکے۔