شارجہ کے حکمران نے 19ویں تھیٹر سیزن کے لیے 7 لاکھ 47 ہزار درہم کی گرانٹ منظور کر لی

شارجہ، یکم جولائی، 2026 (وام) -- محکمہ ثقافت شارجہ اور تھیٹر ایسوسی ایشن نے سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب ڈاکٹر شیخ سلطان بن محمد القاسمی کی جانب سے 19ویں تھیٹر سیزن کے لیے 7 لاکھ 47 ہزار درہم کی گرانٹ کی منظوری کو سراہا ہے۔ یہ سیزن اکتوبر 2026 میں شروع ہوگا اور ثقافتی سرگرمیوں کے تسلسل سے متعلق عزت مآب ڈاکٹر شیخ سلطان کے وژن کو عملی شکل دے گا۔
اس موقع پر محکمہ ثقافت شارجہ کے چیئرمین عبداللہ بن محمد العویس نے کہا کہ شارجہ کے حکمران تھیٹر اور اس سے وابستہ فنکاروں کی مادی اور اخلاقی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ شارجہ اور متحدہ عرب امارات میں مضبوط ثقافتی بنیاد قائم کی جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ یہ گرانٹ ثقافت کے مختلف شعبوں کے لیے حکمران شارجہ کی مسلسل معاونت کا حصہ ہے، جس کے نتیجے میں فنکاروں، تخلیق کاروں اور تھیٹر گروپس کی کاوشوں سے تھیٹر کی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہا ہے۔ ان کے مطابق ان ڈراموں کو عوام میں بھرپور پذیرائی ملی، جس سے تھیٹر گروپس کو معیاری اسکرپٹس کے انتخاب اور اداکاروں و تکنیکی عملے کی صلاحیتوں میں مزید بہتری لانے کی ترغیب ملی۔ یہی وجہ ہے کہ اماراتی تھیٹر کو بین الاقوامی سطح پر بھی مختلف اعزازات حاصل ہوئے ہیں۔
تھیٹر ایسوسی ایشن کے سربراہ اسماعیل عبداللہ نے شارجہ کے حکمران کی مسلسل سرپرستی پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ اس معاونت کی بدولت ایسوسی ایشن معیاری تھیٹر پیشکشوں کے ذریعے معاشرے میں تھیٹر کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی، جس سے ہر سال شائقین کی بڑی تعداد ان ڈراموں سے مستفید ہو رہی ہے۔
رواں سال کے تھیٹر سیزن میں شارجہ تھیٹر ڈیز 2026 کے حالیہ ایڈیشن سے منتخب چار ڈرامے پیش کیے جائیں گے، جن میں "هير قرموشة" (شارجہ نیشنل تھیٹر)، "عنوان بعد میں طے کیا جائے گا" (شارجہ فوک آرٹس ایسوسی ایشن)، "نصف لیلیٰ" (خورفکان تھیٹر فار آرٹس) اور "غياهيب الروح" (کلباء ایسوسی ایشن برائے عوامی فنون و تھیٹر) شامل ہیں۔