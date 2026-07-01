شیخ خالد بن محمد بن زاید کی ابوظہبی سمر اسپورٹس 2026 میں شرکت، کھیلوں کے ذریعے صحت مند معاشرے کے فروغ پر زور

ابوظہبی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد اور ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی سمر اسپورٹس کے پانچویں ایڈیشن کا دورہ کیا، جو 23 اگست 2026 تک ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں جاری رہے گا۔
یہ ایونٹ ایڈنیک گروپ نے ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقد کیا ہے، جبکہ ایڈنوک گروپ اس کا اسپانسر ہے۔
دورے کے دوران عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے شرکاء سے ملاقات کی اور مختلف کھیلوں اور سماجی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، جو خاندانوں، بچوں، نوجوانوں اور خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد سمیت معاشرے کے تمام طبقات کو جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور کھیلوں کی ثقافت کو فروغ دینے کی ترغیب دینے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔
انہوں نے ان اقدامات اور پروگراموں کا بھی جائزہ لیا، جن کا مقصد افراد کو فعال طرزِ زندگی اپنانے، سماجی روابط کو مضبوط بنانے اور ایسی مربوط کھیلوں کی فضا فراہم کرنا ہے جو معیارِ زندگی کو بہتر بنانے اور معاشرے میں صحت مند اور متوازن طرزِ زندگی کو فروغ دینے میں معاون ہو۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے کھیلوں کے شعبے کو فروغ دینے اور معاشرے کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے والی مختلف اداروں کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کھیل سماجی بہبود، معیارِ زندگی میں بہتری اور صحت مند و فعال معاشرے کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔
مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے سب سے بڑے موسمِ گرما کے کھیلوں کے ایونٹس میں شمار ہونے والا ابوظبی سمر اسپورٹس 48 ہزار مربع میٹر پر محیط انڈور رقبے پر منعقد ہو رہا ہے، جہاں 29 مختلف کھیلوں کے لیے 70 سے زائد کورٹس قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ہر عمر کے افراد کے لیے متنوع سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔
ایونٹ میں ڈیڑھ کلومیٹر طویل انڈور رننگ ٹریک بھی موجود ہے، جبکہ مقامی کھیلوں کے کلبوں اور فیڈریشنز کے لیے خصوصی زون قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ عوام سے رابطہ بڑھا سکیں اور کھیلوں میں وسیع تر شرکت کی حوصلہ افزائی کریں۔
اس سال کے ایڈیشن میں 'ADSS Talks' پروگرام کو بھی وسعت دی گئی ہے، جس کے تحت کھیلوں کے ممتاز ماہرین صحت مند طرزِ زندگی اور جسمانی و ذہنی صحت کے فروغ میں کھیلوں کے کردار پر اظہارِ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ 'ADSS Expo' کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جہاں کھیلوں کے آلات، فٹنس اور تفریحی سرگرمیوں سے متعلق جدید ٹیکنالوجیز اور اختراعات کی نمائش کی جا رہی ہے۔
اس موقع پر عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کے ہمراہ ولی عہد دیوان کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، محکمہ ثقافت و سیاحت – ابوظہبی کے چیئرمین محمد خلیفہ المبارک، محکمہ برائے کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے چیئرمین شماس علی خلفان الظاہری، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکریٹری جنرل اور ولی عہد آفس کے چیئرمین سیف سعید غباش، اور ایڈنیک گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر و گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر حمید مطر الظاہری بھی موجود تھے۔