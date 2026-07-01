صدر شیخ محمد بن زاید سے رأس الخیمہ کے حکمران کی ملاقات

ابوظہبی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے سپریم کونسل کے رکن اور رأس الخیمہ کے حکمران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خیرسگالی کے پیغامات کا تبادلہ کیا اور ملک اور عوام کی فلاح و بہبود سے متعلق متعدد امور اور موضوعات پر تبادلۂ خیال کیا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی اور شہدا کے امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، وزیر برائے رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، جبکہ متعدد شیوخ، وزراء اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔