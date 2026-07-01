صدر شیخ محمد بن زاید اور شامی صدر احمد الشرع کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، یکم جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو شامی عرب جمہوریہ کے صدر احمد الشرع کی جانب سے ٹیلیفون کال موصول ہوئی۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور شام کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، خصوصاً ترقی، معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا، تاکہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کو آگے بڑھایا جا سکے اور ان کی عوام کی خوشحالی و فلاح کو یقینی بنایا جا سکے۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی امور، بالخصوص مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور خطے میں سلامتی، استحکام اور امن کو فروغ دینے کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلۂ خیال کیا، تاکہ خطے کی تمام عوام کے مفاد میں پائیدار امن اور استحکام کو تقویت مل سکے۔