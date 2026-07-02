صدر شیخ محمد بن زاید سے لیبیا کے وزیراعظم عبدالحمید الدبیبہ کی ملاقات، دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 2 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے متحدہ عرب امارات کے دورۂ کار پر آئے ہوئے لیبیا کی حکومتِ قومی اتحاد کے وزیراعظم عبدالحمید الدبیبہ سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور لیبیا کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے باہمی مفادات اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وزیراعظم عبدالحمید الدبیبہ نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور خطے میں تمام عوام کے مفاد میں دیرپا امن اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کا جائزہ لیا۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان، سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکریٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی، اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔