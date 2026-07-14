قطر کی آبنائے ہرمز میں اماراتی آئل ٹینکروں پر حملے کی شدید مذمت

دوحہ، 14 جولائی، 2026 (وام) -- ریاستِ قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے دو آئل ٹینکروں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی بحری جہازرانی کے تحفظ کی سنگین خلاف ورزی، عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے براہ راست خطرہ اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
قطر نیوز ایجنسی (کیو این اے) کے مطابق وزارت خارجہ نے منگل کو جاری بیان میں کہا کہ اس نوعیت کے ناقابل قبول حملوں کا تسلسل ایک خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، جو خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔