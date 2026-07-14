متحدہ عرب امارات کی بحرین اور اردن پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت بحرین اور ہاشمی مملکت اردن کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنانے والے ایران کے تازہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے دونوں برادر ممالک کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے بحرین اور اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امارات دونوں ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔