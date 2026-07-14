یو اے ای ریسلنگ فیڈریشن کا بچوں کے لیے سمر ریسلنگ کیمپ کا آغاز

ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- یو اے ای ریسلنگ فیڈریشن نے 7 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے سمر ریسلنگ کیمپ کا آغاز کیا ہے، جو 13 جولائی سے 6 اگست 2026 تک ابوظہبی کے نبض الفلاح سینٹر اور العین کے شیخ محمد بن خالد النہیان سینٹر میں جاری رہے گا۔
اس موقع پر یو اے ای ریسلنگ فیڈریشن کے بورڈ رکن طلال الہاشمی نے کہا کہ یہ کیمپ ریسلنگ کے کھیل کو فروغ دینے اور اس میں نئی نسل کی دلچسپی بڑھانے کے لیے فیڈریشن کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں 7 سے 12 سال کی عمر کے لڑکے اور لڑکیاں حصہ لے سکتے ہیں۔ اس دوران ماہر کوچز کی نگرانی میں تربیتی سیشنز منعقد کیے جائیں گے، جن کا مقصد بچوں کو ریسلنگ کے بنیادی اصولوں اور قوانین سے روشناس کرانا، ان کی جسمانی اور حرکی صلاحیتوں کو نکھارنا، اور نظم و ضبط، خود اعتمادی اور ٹیم ورک جیسی مثبت اقدار کو فروغ دینا ہے۔
طلال الہاشمی کے مطابق کیمپ کا مقصد گرمیوں کی تعطیلات کو مفید سرگرمیوں میں تبدیل کرنا، بچوں میں صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا، باصلاحیت کھلاڑیوں کی نشاندہی کرنا اور مستقبل کے نوجوان کھلاڑیوں کی تیاری میں معاونت کرنا بھی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کیمپ میں رجسٹریشن یو اے ای ریسلنگ فیڈریشن کے سرکاری سوشل میڈیا پلیٹ فارمز @uaewrestlingfederation کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔