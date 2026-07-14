کویت کی اماراتی آئل ٹینکروں پر ایرانی حملے کی شدید مذمت، امارات سے مکمل یکجہتی کا اظہار

کویت، 14 جولائی، 2026 (وام) -- کویت نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے متحدہ عرب امارات کے دو آئل ٹینکروں پر ایران کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اس حملے میں عملے کا ایک رکن جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے تھے۔
کویت نیوز ایجنسی (کونا) کے مطابق کویتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جو بحری سلامتی اور عالمی توانائی کی فراہمی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
وزارت نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کویت کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ امارات کی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔
بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ تمام کشیدگی بڑھانے والے اقدامات فوری طور پر روکے جائیں اور بین الاقوامی قانون پر عمل کرتے ہوئے بحری جہازرانی کی آزادی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔