راس الخیمہ کے حکمران سے ترکیہ کے قونصل جنرل کی ملاقات، دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال

راس الخیمہ، 14 جولائی، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر القاسمی نے منگل کے روز دبئی اور شمالی امارات میں ترکیہ کے قونصل جنرل اونور شیلان سے ملاقات کی۔
راس الخیمہ کے حکمران کے محل میں ہونے والی ملاقات کے دوران عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے قونصل جنرل کا خیرمقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔
اونور شیلان نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہتے ہوئے راس الخیمہ میں مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی کی بھی تعریف کی۔