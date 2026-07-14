شیخ محمد بن راشد کی ہدایت پر دبئی ہیومینیٹیرین کی ایبولا سے متاثرہ یوگنڈا کے لیے چوتھی امدادی کھیپ روانہ

دبئی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایات پر دبئی ہیومینیٹیرین نے ایبولا وائرس سے متاثرہ یوگنڈا کے لیے امدادی سامان کی چوتھی کھیپ روانہ کی ہے۔ یہ امدادی سامان دبئی رائل ایئر ونگ کے طیارے کے ذریعے بھیجی جانے والی تیسری کھیپ ہے، جس کا مقصد ایبولا وبا سے نمٹنے کی جاری کوششوں میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
امدادی طیارہ یوگنڈا کے شہر اینٹیبے پہنچا، جہاں 72.5 میٹرک ٹن انسانی امدادی سامان اتارا گیا، جو سرحد پار متاثرہ علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ امدادی سامان ورلڈ فوڈ پروگرام کے اقوام متحدہ کے انسانی امدادی ردعمل ڈپو اور یونیسیف نے دبئی ہیومینیٹیرین کے گوداموں میں موجود اپنے ذخائر سے فراہم کیا ہے۔
کھیپ میں پانی کو جراثیم سے پاک کرنے والی گولیاں، موبائل اسٹوریج یونٹس، بجلی سے محروم علاقوں میں علاج کے مراکز کے لیے جنریٹرز، مریضوں اور طبی عملے کے لیے ترپال، درجہ حرارت سے حساس ویکسین اور ادویات کی نگرانی کے لیے ڈیٹا لاگرز، اور وبا پر قابو پانے کے لیے حفظان صحت کے معیار برقرار رکھنے کی غرض سے وضو کی سہولت فراہم کرنے والا یونٹ شامل ہے۔
اس موقع پر دبئی ہیومینیٹیرین کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور بورڈ رکن جیوسیپ صبا نے کہا کہ چوتھی فضائی امدادی کھیپ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط قیادت اور واضح وژن کے ذریعے مؤثر انسانی امدادی کارروائیاں ممکن بنائی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور حکومت دبئی نے اپنے شراکت داروں کو بروقت امداد کی ترسیل کے لیے تمام ضروری سہولیات فراہم کیں، جو اس نوعیت کی وبائی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
انہوں نے کہا کہ امدادی سامان اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک وہ ضرورت مندوں تک نہ پہنچے، خواہ وہ علاج گاہ قائم کرنے والا طبی عملہ ہو یا صاف پانی استعمال کرنے والا کوئی خاندان۔ یہی مقصد دبئی ہیومینیٹیرین کی مسلسل امدادی پروازوں کے پیچھے کارفرما ہے۔
یہ تازہ امدادی کھیپ 2026 کے دوران دبئی ہیومینیٹیرین کی وسیع انسانی امدادی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ ادارے نے سال کے آغاز سے اب تک فضائی اور زمینی راستوں سے 9 امدادی کھیپوں کے ذریعے 450 میٹرک ٹن سے زائد امدادی سامان غزہ، لبنان، موزمبیق، افغانستان اور دیگر متاثرہ علاقوں تک پہنچانے میں معاونت فراہم کی ہے۔
دبئی ہیومینیٹیرین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ عالمی انسانی امدادی مرکز کے طور پر لاجسٹکس، گوداموں اور نقل و حمل کی سہولیات فراہم کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بناتا رہے گا کہ بحران سے متاثرہ افراد تک بروقت امداد پہنچ سکے۔