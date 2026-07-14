ایشین یوتھ جوجٹسو چیمپئن شپ: متحدہ عرب امارات نے انڈر 18 مقابلوں میں 12 مزید تمغے جیت لیے

الماتے، 14 جولائی، 2026 (وام) -- مبادلہ انویسٹمنٹ کمپنی کے تعاون سے شریک متحدہ عرب امارات کی قومی جوجٹسو ٹیم نے قازقستان کے شہر الماتے میں جاری تیسری ایشین یوتھ جوجٹسو چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے انڈر 18 مقابلوں میں 12 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 2 چاندی اور 6 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔
ان نتائج کے بعد چیمپئن شپ میں متحدہ عرب امارات کے مجموعی تمغوں کی تعداد 27 ہوگئی ہے، جن میں 7 طلائی، 7 چاندی اور 13 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ اس سے قبل انڈر 16 مقابلوں میں اماراتی ٹیم نے 15 تمغے جیتے تھے۔
انڈر 18 مقابلوں میں زینب المنصوری (+70 کلوگرام)، سیف البلوشی (48 کلوگرام سے کم)، حزا الکعبی (56 کلوگرام سے کم) اور زاید الحسنی (85 کلوگرام سے کم) نے طلائی تمغے حاصل کیے۔
حنین الخوری (57 کلوگرام سے کم) اور خلفان الزعیدی (85 کلوگرام سے کم) نے چاندی کے تمغے جیتے، جبکہ شما محمد المنصوری (40 کلوگرام سے کم)، غلا الحمادی (52 کلوگرام سے کم)، غانم العلی (52 کلوگرام سے کم)، علی النجار (56 کلوگرام سے کم)، حامد عیسیٰ المسکری اور سیف حمد العامری (دونوں 62 کلوگرام سے کم) نے کانسی کے تمغے اپنے نام کیے۔
اس موقع پر متحدہ عرب امارات اور ایشیائی جوجٹسو فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل فہد علی الشمسی نے کہا کہ قومی ٹیموں کی مسلسل کامیابیاں دانشمند قیادت کی سرپرستی اور نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں پر سرمایہ کاری کا نتیجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو اے ای جوجٹسو اینڈ مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کم عمری سے ٹیلنٹ کی نشاندہی، سائنسی بنیادوں پر تربیت، خصوصی کیمپس اور مسلسل بین الاقوامی شرکت کے ذریعے کھلاڑیوں کو عالمی معیار پر تیار کر رہی ہے، جس سے ایشیا میں امارات کی برتری مزید مستحکم ہوئی ہے۔
قومی ٹیموں کے سربراہ یاسر محمد القبیسی نے کہا کہ انڈر 18 مقابلوں میں اماراتی کھلاڑیوں نے بہترین تکنیکی مہارت، ذہانت اور دباؤ میں پُراعتماد کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مطابق یہ چیمپئن شپ کوچنگ اسٹاف کے لیے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جامع جائزہ لینے اور آئندہ مقابلوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کرے گی۔
85 کلوگرام سے کم کے طلائی تمغہ جیتنے والے زاید الحسنی نے کہا کہ ٹیم نے مکمل توجہ اور نظم و ضبط کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ 70 کلوگرام سے زائد کی طلائی تمغہ یافتہ زینب المنصوری نے کہا کہ اچھی تیاری اور کوچنگ اسٹاف کی رہنمائی نے انہیں سخت مقابلوں میں کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
چیمپئن شپ کا سلسلہ جمعرات کو انڈر 21 مقابلوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگا، جہاں متحدہ عرب امارات کی ٹیم مزید تمغے جیتنے کی کوشش کرے گی۔