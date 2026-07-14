ابوظہبی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مملکت سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے والے حوثی دہشت گرد ملیشیا کے حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری کی صریح خلاف ورزی ہیں اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امارات مملکت سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔