دبئی، 14 جولائی، 2026 (وام) -- دبئی اسلامک بینک نے 2026 کی پہلی ششماہی میں 3.736 ارب درہم بعد از ٹیکس خالص منافع ریکارڈ کیا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے 3.73 ارب درہم کے قریب رہا، جبکہ قبل از ٹیکس منافع ایک فیصد اضافے سے 4.334 ارب درہم تک پہنچ گیا۔
بینک کی مجموعی آمدنی سالانہ بنیاد پر 10 فیصد بڑھ کر 12.439 ارب درہم، آپریٹنگ منافع 6 فیصد اضافے سے 4.823 ارب درہم اور خالص فنانسنگ اثاثے سال کے آغاز سے 7 فیصد بڑھ کر 281 ارب درہم ہوگئے۔ اس دوران 43 ارب درہم کی نئی فنانسنگ فراہم کی گئی۔ صارفین کے ڈپازٹس 2 فیصد اضافے سے 327 ارب درہم اور مجموعی اثاثے 423 ارب درہم تک پہنچ گئے۔
بینک کے چیئرمین محمد ابراہیم الشیبانی نے کہا کہ جغرافیائی سیاسی حالات، شرح سود سے متعلق بدلتی توقعات اور عالمی منڈیوں میں اعتماد کی صورتحال کے باوجود متحدہ عرب امارات کی معیشت نے اقتصادی تنوع، مؤثر پالیسیوں اور مضبوط مالیاتی نظام کی بدولت استحکام برقرار رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ دبئی کی جی ڈی پی 2026 کی پہلی سہ ماہی میں سالانہ بنیاد پر 2.4 فیصد بڑھ کر 232 ارب درہم ہوگئی۔
انہوں نے کہا کہ بینک کی کارکردگی مضبوط گورننس، مستحکم بیلنس شیٹ اور ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کی عکاس ہے۔ بینک کے ایک ارب ڈالر مالیت کے ایڈیشنل ٹائر ون صکوک کے کامیاب اجرا نے عالمی سرمایہ مارکیٹوں تک رسائی اور اس کی مالی ساکھ کو مزید مضبوط کیا۔
بینک کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر عدنان چلوان نے کہا کہ شریعہ سے مطابقت رکھنے والی مصنوعات اور خدمات کی مسلسل طلب کے باعث مالیاتی اور غیر مالیاتی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ قبل از ٹیکس ریٹرن آن ٹینجبل ایکویٹی تقریباً 20 فیصد رہا۔
بینک کے اثاثوں کے معیار میں بھی بہتری آئی، غیر فعال فنانسنگ کا تناسب 2.4 فیصد، رسک کی لاگت 28 بیسس پوائنٹس اور نقد کوریج 122 فیصد رہی۔ کامن ایکویٹی ٹائر ون تناسب 13 فیصد، سرمائے کی کفایت کا تناسب 16.1 فیصد، لیکویڈیٹی کوریج ریشو 140 فیصد اور نیٹ اسٹیبل فنڈنگ ریشو 105 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے۔
ڈیجیٹل بینکنگ کے رجسٹرڈ صارفین میں سالانہ بنیاد پر 16 فیصد اضافہ ہوا۔ پائیداری کے شعبے میں بینک نے 3.1 ارب درہم کی پائیدار فنانسنگ اور 2.1 ارب درہم کی پائیداری سے منسلک فنانسنگ فراہم کی ہے۔